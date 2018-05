IL DEVRAIT RENOUVELER SON CONTRAT AVEC LE MCA Casoni ne veut plus de Saïfi

Par Mohamed BENHAMLA -

Hier face à la JS Saoura, Bernard Casoni a dirigé son dernier match de la saison avec le MC Alger, puisque son contrat est, désormais, arrivé à terme.

Les dirigeants du vieux club de la capitale, qui ont déjà fait leur proposition au coach afin de renouveler son bail, ont un nouveau rendez-vous avec lui, au courant de cette semaine, afin de clore ce dossier et se consacrer ensuite au volet recrutement. Casoni veut rester, certes, et le directeur sportif, Kamel Kaci-Saïd, ne veut pas le lâcher mais toujours est-il que ce ne sera pas facile pour autant entre les deux parties car le coach exige du «changement». Dans une récente interview accordée à France football, Casoni avait indiqué qu'il était prêt à rester «sous certaines conditions». Son manager est attendu au courant de cette semaine à Alger pour rencontrer les dirigeants du club et parler prorogation. Et aux dernières nouvelles, l'une des conditions de Casoni est de ne plus compter sur Rafik Saïfi en tant qu'entraîneur adjoint. Il faut dire qu'il ne s'agit pas là, d'une surprise puisque les deux hommes ne sont pas en odeur de sainteté depuis un bon moment et la cohabitation entre eux devient impossible. Casoni avait même accusé Saïfi, auprès de ses responsables, de vouloir lui jouer un mauvais coup, en semant la pagaille entre lui (Casoni) et ses joueurs. Le technicien corse affirme qu'il n'a pas besoin de l'ancienne coqueluche mouloudéenne dans son staff technique, ni à renforcer ce dernier. Il affirme que la présence de Hakim Malek, l'autre adjoint, est largement suffisante. Une revendication qui met Kaci-Saïd dans l'embarras, lui qui pensait que son intervention, il y a quelques jours, pour calmer les ardeurs, avait apporté ses fruits. Mais force est de constater que ce calme n'était que temporaire et Casoni ne veut plus entendre parler de la présence de Saïfi. Concernant le volet recrutement, Kaci-Saïd a déjà entamé les négociations avec plusieurs joueurs, et certains ont même donné leur accord de principe. Des sources évoquent les cas de Haddouche (ESS), El Mellali et Arous (PAC), Bourdim (JSS) ainsi que Draoui (CRB). Cependant, Kaci-Saïd ne veut faire aucune déclaration dans ce sens, surtout que parmi les joueurs ciblés, certains sont sous contrat avec leurs clubs respectifs et attendent de récupérer leurs lettres de libération en recourant à la Chambre de résolution des litiges.



Dossier d'engagement de la nouvelle saison

La convention CSA - SSPA obligatoire

Lors de sa dernière réunion mensuelle statutaire, le Bureau fédéral a rendu obligatoire l'introduction de la convention liant le Club sportif amateur (CSA) à la Société sportive par actions (SSPA) dans le dossier d'engagement des clubs. la FAF a indiqué dans un bref communiqué sur son site Internet que «sans ce document le dossier sera rejeté».