LE CSC REÇOIT SON BOUCLIER DE CHAMPION D'ALGÉRIE Nuit blanche à Constantine

Par Saïd MEKKI -

La ville de Constantine a connu une soirée ramadhanesque mémorable où les supporters de l'équipe de football du CSC se sont extasiés fêtant le titre de champion dans une ambiance de liesse particulière.

Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi juste après le match nul enregistré entre le CSC et le Paradou AC (0-0), au stade du Chahid Hamaloui de Constantine en ouverture de la dernière journée du championnat d'Algérie de football de Ligue 1 Mobilis. Dès le coup de sifflet final du match, une explosion de joie d'un public déjà en fusion a éclaté aussi bien dans l'enceinte du stade Hamlaoui que dans les rues et ruelles de la ville des ponts suspendus. Le vert et noir pare toute la ville qui était en fête depuis l'acquisition du titre lors du match de la 29e journée disputé à Blida contre l'USMB. Ce deuxième titre de champion arraché 21 ans après le premier a donc permis aux Sanafirs de goûter une fois de plus à la joie de porter la couronne de champion d'Algérie. Un autre moment fort est à retenir lors de ce dernier match contre le Paradou, en l'occurrence, la cérémonie de remise du bouclier du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football pour la saison 2017-2018 de la part du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi qui était en compagnie du manager général de l'équipe, Tarek Arama et du sélectionneur national, Rabah Madjer. L'ambiance dans le stade est donc bien «explosive» avant d'atteindre l'apothéose lorsque le capitaine du CS Constantine, Yacine Bezzaz, a brandi haut le trophée. Et c'est donc les applaudissements qui fusent des tribunes de la par de ces 60.000 supporters qui ont tenu à être de la fête. Ainsi donc les Sanafir remportent le 2ème titre de champion de leur son histoire après celui de 1997 et font donc le bonheur des habitants de la ville des ponts suspendus. Le club constantinois aura l'honneur de défendre les couleurs nationales lors de la prochaine édition de la Ligue des champions d'Afrique. Bezzaz et ses coéquipiers ont célébré le sacre avec une parade dans les rues de Constantine depuis le stade Chahid Hamlaoui jusqu'au Théâtre régional Mohamed-Tahar Fergani, au centre ville en passant par les plus grandes artères de la cité. Les joueurs sont montés sur un bus ouvert et ont exhibé le bouclier du Championnat saluant les milliers de supporters. La fête continue dans la ville du Vieux Rocher qui savoure encore la joie du succès de son club fétiche, le Club Sportif Constantinois comme il se doit. Toutes les artères et les quartiers de la ville de Constantine sont remplis de supporters avides de manifester leur joie pour ce sacre aux couleurs vert et noir de leur équipe qu'ils ont soutenu tout au long de cette difficile saison. Une marée humaine s'est ainsi formée au fil des minutes et plusieurs milliers de supporters vêtus du maillot de leur équipe fétiche ont donné libre cours à leur joie fêtant la victoire avec des salves de klaxons et des feux d'artifices. A pied, en voiture, à moto, à bord de camions les supporters ont sillonné les rues de la ville pour saluer le parcours de leur équipe durant cette saison mémorable 2017-2018. Bravissimo!