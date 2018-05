APRÈS LES RÉVÉLATIONS DE PLATINI Blatter lui expédie un tacle appuyé

L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, ne comprend pas pourquoi Michel Platini a évoqué une «petite magouille» effectuée lors du tirage au sort de la Coupe du monde 98. A l'époque, l'équipe de France et celle du Brésil avaient été positionnées de telle sorte qu'elles ne puissent pas s'affronter avant la finale du Mondial (En savoir plus).

Forcément, Sepp Blatter a eu vent de cette sortie médiatique de l'ancien meneur de l'équipe de France. Aux yeux de l'ancien patron de la FIFA, qui a été interrogé dans les colonnes du quotidien sportif L'Equipe, on ne peut «pas parler de magouille». Il considère donc que le terme employé par Platini est «mauvais» et que c'était «son vocabulaire à lui». En guise d'argument, Blatter a rappelé que «pour obtenir une finale rêvée», il fallait «d'abord gagner ses matchs».

L'homme d'affaires a fait remarquer que «si les deux équipes n'étaient pas sorties premières» de leurs poules respectives, elles «se seraient rencontrées avant». Par ailleurs, «elles auraient aussi pu être éliminées prématurément». Ensuite, Sepp Blatter a taclé Michel Platini qui n'avait pas à «réinventer le monde» vingt ans après le Mondial 1998.

«La psychologie des vedettes est complexe... En tout cas, mon caractère m'aurait empêché de dire une telle chose.» «S'il y a eu magouille comme il le dit, il en était responsable (en tant que coprésident du comité français d'organisation aux côtés de Fernand Sastre, ndlr) et il devrait se taire. Mais comme ce n'est pas une tricherie, pourquoi l'évoque-t-il? Pour faire parler de lui?», a lâché l'ancien dirigeant de l'instance qui régit le foot à l'échelle internationale.