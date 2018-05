CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE TENNIS (U12) Le stage de présélection reporté

Le stage de présélection prévu du 25 au 28 mai courant à Tlemcen pour le choix des jeunes tennismen (garçons/filles) qui représenteront l'Algérie aux prochains championnats d'Afrique des moins de 12 ans a été finalement reporté du 3 au 6 juin prochain, a annoncé la Fédération algérienne de tennis (FAT). «Le stage de présélection en prévision des championnats d'Afrique par équipes» des moins de 12 ans, qui devait se dérouler initialement du 25 au 28 mai 2018 au Tennis Club de Mansourah (Tlemcen) a été reporté du 3 au 6 juin» a indiqué la FAT dans un bref communiqué, sans préciser le motif de ce report. La Direction technique nationale (DTN) a retenu 17 tennismen (8 garçons et 9 filles) pour ce stage, qui permettra de dégager la liste finale des jeunes internationaux algériens, qui représenteront les couleurs nationales lors de cette compétition continentale, prévue au mois de septembre, en Algérie. Les 17 athlètes présélectionnés sont Mebarki Rawane, Zerhouni Neila, Boukholda Chiraz, Boudjeaoui Wissal, Kaida Sirine, Benamar Mellisa, Ghettas Imane, Sofia Ali-Khodja et Mebarki Yara chez les filles, ainsi qu'Abdelmalek Abdelhamid, Zerbout Lotfi, Bey Djamel-Eddine, Bekrar Elies, Benosman Mehdi, Cherif Amir, Bengargoura Wassim et Belkacemi Zakaria. Le directeur des jeunes talents sportif à la Fédération algérienne de tennis, Aziz Rihane, sera le responsable de ce stage de présélection, où il sera secondé par les entraîneurs Gafaïti Fawzi et Messsahel Mokhtar.