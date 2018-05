CHAMPIONNATS DU MONDE MILITAIRES DE LUTTE Médaille de bronze pour Boudjemline

L'Algérien Adem Boudjemline (87 kg) a décroché la médaille de bronze de la lutte gréco-romaine aux Championnats du monde militaires qui se déroulent du 14 au 19 mai à Moscou en Russie, apprend-on de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Sous la conduite de l'entraîneur national Mohamed Berrahmoune, la sélection algérienne militaire est présente à Moscou avec six athlètes (un seul en lutte libre et cinq en lutte gréco-romaine). Il s'agit de Fardj Mohamed (97 kg) en lutte libre et Akrem Boudjemline (77 kg), Adem Boudjemline (87 kg), Laouni Abdenour (60 kg), Haloui Hamza (97 kg) et Fergat Abdelkrim (55 kg) en lutte gréco-romaine.