COUPE D'ANGLETERRE Chelsea sauve sa saison

Chelsea a remporté samedi la finale de la coupe d'Angleterre, en battant Manchester United grâce à un penalty de Eden Hazard (1-0). Plus qu'un trophée de printemps, cette FA Cup était parée de nombreuses vertus. Elle aurait permis aux «Red Devils» de sauver une pauvre campagne en ajoutant un peu d'argenterie dans l'armoire à trophées.

Ce sont finalement les «Blues», finalistes malheureux la saison passée, qui pourront l'admirer et repenser à une saison désormais un peu moins ratée, qui les a vus sortir en 8es de finale de la Ligue des champions et surtout manquer la qualification pour la prochaine édition en terminant à une médiocre 5e place de Premier League.

Selon la presse britannique, Conte, fâché contre ses dirigeants en raison de la politique de transferts du club, ne devrait pas revoir Londres la saison prochaine. Il n'est pas du tout certain qu'une victoire en Cup y change quoi que ce soit, aussi bien dans son esprit que dans celui de ses patrons.