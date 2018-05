DÉTENTRICE DE PLUS DE 500 MÉDAILLES EN HANDISPORT Boudelmi accompagnée à sa dernière demeure

L'ancienne athlète handisport Fatima Boudelmi, décédée dans la nuit de vendredi à samedi à son domicile à M'sila à l'âge de 46 ans, a été inhumée samedi après la prière d'El-Asr au cimetière Al-Achyakh du chef-lieu de wilaya en présence des autorités locales et d'une foule nombreuse venue lui rendre un dernier hommage. Spécialiste des courses de fond (5.000-10.000 mètres), Boudelmi s'est éteinte après une hospitalisation de plusieurs mois à l'hôpital Zahraoui de M'sila, laissant derrière elle un riche palmarès sur le double plan national et international. Elle avait reçu d'ailleurs une fois la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, El Hadi Ould Ali, venu s'enquérir de son état de santé. Totalisant un parcours d'une trentaine d'années en athlétisme, Fatima Boudelmi, née le 20 décembre 1971, est détentrice de plus de 500 médailles, toutes compétitions confondues, dont 17 remportées lors des Jeux méditerranées, Jeux panarabes handisports et Jeux paralympiques. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a adressé à cette occasion ses condoléances à la famille de la regrettée.