NAPLES Ounas buteur avec l'équipe B

L'international algérien, Adam Ounas, a inscrit son troisième but cette saison avec le Napoli, cette fois-ci avec l'équipe B du club. Le jeune attaquant algérien qui évoluait avec la Primavera a ajouté le troisième but de son équipe, samedi, face à la Sampdoria (3-1). A la 88e minute de jeu, et après une bonne passe du défenseur central, Alberto Senese, l'Algérien reprend et inscrit son troisième but de la saison avec Naples. Ounas est arrivé en Serie A lors du dernier Mercato, le joueur de 21 ans n'a pas réussi à convaincre son coach, Maurizio Sarri cette saison. L'ailier n'a disputé que 13 rencontres avec l'équipe première pour deux buts marqués; un en Coupe d'Italie, l'autre en Europa League face à Leipzig. En Serie A, il n'a joué que 89 minutes, entrant en cours de jeu à 7 reprises.