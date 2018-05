NATIONALE 1 DE HANDBALL Le GSP et l'USS maintiennent le cap

Le GS Pétroliers et l'US Sétif ont enregistré un nouveau succès à l'occasion de la 3e journée des play-off du Championnat national de basketball, Nationale 1, disputé dans la nuit de vendredi à samedi à Aïn Benian (Alger). Co-leaders à l'issue du premier tournoi, le GS Pétroliers et l'US Sétif ont passé une soirée totalement différente lors de cette première journée du second tournoi. Si le GSP s'est facilement débarrassé de l'USM Blida, 98 à 69, les Sétifiens ont bataillé pour venir à bout de l'IR Bordj Bou Arréridj. Il a fallu attendre la prolongation pour assister au dénouement de ce derby des Hauts-Plateaux en faveur des gars de Aïn El Fouara, 81 à 80. Concernant les deux autres rencontres, NA Husseïn Dey - NB Staouéli et CRB Dar El-Beïda - WO Boufarik, prévues à la salle de Dar El Beïda (Alger), elles n'ont pas eu lieu en raison d'une panne de courant.