UNE DÉPUTÉE DU BUNDESTAG L'AFFIRME Le rapprochement avec la Russie ´´est dans l'intérêt de l'Europe´´

Un rapprochement avec la Russie ´´est dans intérêt de l'Europe car il permettrait d'assurer la sécurité et d'aboutir au désarmement´´, a déclaré Sahra Wagenknecht, députée au Bundestag dans une interview au journal Neue Osnabr uumlcker Zeitung. La députée, membre du parti de gauche Die Linke, a en outre condamné ´´le courant dominant qui privilégie une politique de deux poids deux mesures au plan international´´, en évoquant les ´´critiques´´ au rattachement de la Crimée à la Russie, émanant, a-t-elle dit, de ´´ceux qui mènent des guerres qui violent le droit international comme en Irak ou en Libye´´. ´´(...) si cette critique vient de ceux qui mènent des guerres qui violent le droit international, comme en Irak ou en Libye, et qui ont dévasté des régions entières, cela est profondément hypocrite´´, a-t-elle déclaré. La députée au Bundestag a indiqué qu'il ne serait pas sage d´´'oser faire la guerre à la Russie à cause de la Crimée´´, ajoutant: ´´d'ailleurs, le rattachement de la Crimée a une histoire: les Etats-Unis ont investi cinq milliards de dollars pour renverser un gouvernement pro-russe en Ukraine´´. Elle a aussi indiqué que ´´les sanctions antirusses nuisent en premier lieu aux entreprises européennes et allemandes et il faudrait les annuler´´. Vendredi, le président russe Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel ont eu des pourparlers à Sotchi en Russie. Selon M. Poutine, le dialogue avec Angela Merkel a été ´´consistant´´ et ´´opportun´´. Mme Merkel, pour sa part, a déclaré que ´´maintenir de bonnes relations avec la Russie fait partie des intérêts stratégiques de l'Allemagne´´.