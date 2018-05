SACRÉ CHAMPION DE TURQUIE AVEC GALATASARAY Feghouli entame sa résurrection

Par Mohamed BENHAMLA -

Dans une déclaration à la presse, il est revenu, tout juste après le match de samedi, sur le sacre des siens. «C'est une soirée inoubliable, où nous avons tout donné pour décrocher le titre. C'est une joie immense car on s'est sacrifié pendant toute la saison pour en arriver là», a-t-il déclaré. Et d'ajouter: «Personnellement je ressens une joie indescriptible. Pour moi, je la considère comme la plus importante après celle vécue au Mondial 2014 avec la sélection algérienne. Ce sont des moments qui me font rappeler le Mondial brésilien.» Revenant sur ces débuts difficiles avant son retour en force, l'ancien joueur de Tottenham dira: «Je me suis battu contre les blessures pour me rétablir et retrouver les terrains. C'était un vrai combat. Dieu merci, je suis actuellement aux anges.» Feghouli n'a pas omis de faire les éloges de son entraîneur, Fatih Terim, qui avait pris sa défense lorsqu'il (Feghouli) était fortement critiqué. «Je remercie beaucoup l'entraîneur qui était un père pour nous. Il a su comment nous motiver et nous galvaniser pour décrocher le titre, je remercie également l'équipe médicale et l'ensemble du staff technique.» Annoncé de retour en sélection nationale, Feghouli peut, désormais, le faire en ayant le moral gonflé à bloc et surtout en possession de tous ses moyens.