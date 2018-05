CLÔTURE DE LA SAISON 2017 - 2018 L'heure est aux bilans

Par Saïd MEKKI -

Plusieurs équipes ayant affiché leur détermination à jouer les premiers rôles ont finalement déçu leurs supporters. Certaines parmi elles ont même eu des difficultés avec leurs fans en fin de saison.

L'Entente de Sétif, champion en titre, l'USM Alger et son armada de joueurs expérimentés sans oublier son voisin le MC Alger ou encore le CR Bélouizdad, mais on n'attendait surtout pas un CS Constantine qui a dû attendre la dernière journée de la saison passée pour éviter la relégation. La JS Saoura et le NA Hussein-Dey aussi sont des équipes qu'on n'attendait vraiment pas sur le podium.



Elles ont séduit

Au fil des matchs, le coach Abdelkader Amarni trouve son équipe-type et comprend bien que les capacités de ses joueurs peuvent permettre à l'équipe de bien faire cette saison. Et depuis la 5eme journée, aucune équipe n'a pu faire mieux que le CS Constantine qui a occupé la place de leader jusqu'à terminer la phase aller à cette même position.

Le champion d'hiver est bien salué d'autant qu'il mérite bien cette consécration bien «honorifique». Et il est évident que le coach tlemcénien de cette formation des Sanafirs croit de plus en plus en ces joueurs. Au final et bien avant la fin de la saison, le CS Constantine arrache le titre de champion d'Algérie lors de l'avant dernière journée en allant battre l'USM Blida, déjà en Ligue 2 sur son propre terrain.

La fête a alors déjà commencé à Constantine avant d'atteindre son apothéose samedi dernier avec le dernier match à domicile face au Paradou (0-0) et c'est alors que le président de la FAF, Kheireddine Zetchi a remis le bouclier de champion à cette équipe du CSC qui le mérite bien.

D'autres formations ont gagné l'estime des spécialistes et surtout de leurs fans en jouant les premiers rôles avant de terminer sur le podium. Ainsi la régularité des résultats et la stabilité administrative et technique de la JS Saoura et du NA Hussein-Dey ont eu des répercussions positives sur les joueurs qui ont fourni les efforts nécessaires pour se retrouver jouer la 2eme place lors de la dernière journée.

Cette place qualificative à la ligue des champions a été bien dans le viseur de la JS Saoura qui, d'ailleurs depuis son accession en Ligue 1 Mobilis retient l'attention des puristes. D'ailleurs, la JS Saoura, a confirmé sa notoriété à domicile depuis déjà trois ans. Ce qui diminue un peu la «surprise» de certains qui la voient finalement terminer à la seconde place et est donc bien qualifié à jouer la ligue des champions. Neghiz, son coach, a bien terminé la saison avec cette équipe espérant qu'il sera également à la barre technique pour tenter d'aller le plus loin possible en Ligue des champions.

Quant au NA Hussein-Dey qui a connu des difficultés lors de la phase aller avant de revenir en force en enchaînant les bons résultats, notamment depuis la confirmation à la barre technique de Dziri Billel, qui occupait le poste d'adjoint de Neghiz, celui-là même qui vient de terminer 2eme avec la JSS. La série de 22 matchs sans défaite n'est pas du tout un résultat enregistré par hasard.

Mais, c'est un résultat d'un travail acharné des joueurs et des staffs pour qu'enfin le NA Hussein-Dey rappelle à ces fans les beaux jours de cette équipe formatrice de grands joueurs.

Et c'est donc sans surprises au vu de son invincibilité que l'équipe bien drivée par Dziri Bilal termine à la troisième place et ainsi jouer la Coupe de la Confédération africaine de football. Une 4eme équipe est à saluer pour avoir surmonté toutes les difficultés pour terminer à la 4eme positon.

Il s'agit du MC Oran. Malgré l'instabilité qui a caractérisé le côté administratif avec un président du nom de Baba qui, malgré les bons résultats de l'équipe est fustigé par d'autres fans de l'équipe d'El Hamri.

C'est avec le coach tunisien Bouakaz que l'équipe a terminé à la 4erme place en battant la JSK (2-1) à Ain Temouchent, puisque l'équipe est «interdite» de jouer sur son terrain. Et le fait que le coach Bouakaz dédie la 4e place au président Baba et au manager général Hadddou, démissionnaire, est illustratif de l'esprit de solidarité.



Elles ont déçu

Des équipes ayant déçu durant cette saison, on citera le MCA qui a connu du bien et du moins bon avant de flancher dans les dernières semaines. Le Mouloudia d'Alger a bien débuté la saison avec des résultats en dent de scie avant de terminer la phase aller avec le maigre bilan de 6 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Il a toutefois réussi tant bien que mal à coller au peloton, même si l'entraîneur Bernard Casoni n'est pas satisfait, tout comme les supporters qui n'ont pas pardonné aux joueurs leurs trois défaites lors des derbies algérois face à l'USMA (2-0), au CRB (2-0) et au NAHD (1-0). Une phase retour presque similaire avec un réveil au milieu de cette deuxième phase décisive avant que l'équipe ne flanche et termine la saison par une défaite à domicile devant la JSS (4-1). L'équipe reste, tout de même en course en ligue des champions. De son côté, l'USMA, qui a été bien touchée par son élimination de la Ligue des champions d'Afrique. L'USMA connaît certaines difficultés à réaliser de bons résultats et termine donc à la 6eme place qui ne reflète nullement le niveau de ses joueurs. C'est aussi le cas de l'Entente de Sétif qui a surtout été déstabilisée par le départ du coach Madoui ensuite celui de Benchikha. Ce qui explique en partie les mauvais résultats y compris en ligue des champions. Terminer à la 8eme place n'est vraiment pas ce que voyaient les supporters de l'Aigle Noir et qu'ils ont bien montré aux joueurs et aux dirigeants et staffs. Le CR Belouizdad a été l'équipe qui a le plus déçu de par la gestion de son président. Les joueurs n'ont cessé de réclamer leurs dus. Et les résultats sont là pour montrer que l'équipe pourrait bien mieux faire si ce problème de finances n'a pas perdu les joueurs et surtout les staffs techniques. Le Paradou, formation «formatrice» de joueurs, a terminé dans une septième place qui l'honore puisque l'équipe n'avait pas l'intention de jouer le podium ne serait-ce que cette saison. L'USM Bel Abbès et les difficultés des joueurs avec leurs responsables également à propos de cette histoire d'argent aurait pu mieux faire avec son jeu très agréable et un coach Cherif El Ouazzani travaillant comme une fourmi. Ce n'est point une surprise que cette équipe bat, entre autres, le MCA et son armada de joueur avant d'arracher la Coupe d'Algérie devant la JSK. Justement, la JSK a souffert avant d'assurer son maintien avec l'instabilité qui a caractérisé l'administration et la barre technique...



Elles sont passées à côté cette saison

Le DRB Tadjenanet n'a du son salut qu'à sa dernière victoire face à une équipe du CRB démotivée pour éviter la relégation. Et c'est bien illustratif de son parcours. C'est aussi le cas de l'Olympique de Médéa qui a gagné à domicile lors de la dernière journée devant une équipe du NAHD pourtant invincible durant 22 journées. Ainsi l'OM assure son maintien in extremis. Quant à l'US Biskra, l'USM El Harrach et l'USM Blida, leur rétrogradation n'est pas du tout une surprise car et pour résumer, le volet financier et l'instabilité de leurs administrations pour ne pas dire leurs gestions leur ont coûté donc le retour à la Ligue 2...



Auteur de 18 buts

Darfalou meilleur buteur de la saison

L'attaquant de l'USM Alger Oussama Darfalou, auteur de 18 buts, s'est adjugé le titre honorifique de meilleur buteur de la saison 2017-2018 de la Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue de la 30e et dernière journée de la compétition disputée vendredi et samedi. Darfalou a devancé l'attaquant du CS Constantine Mohamed Amine Abid (16 buts) et le sociétaire de l'USM Blida Samy Frioui (15 buts). Il succède à Ahmed Gasmi (NA Husseïn-Dey), sacré meilleur buteur de Ligue 1 Mobilis lors du précédent exercice avec 14 réalisations, dont 8 penalties. Gasmi a inscrit cette saison 6 buts.



Le tableau d'honneur

Champion: CS Constantine

Qualifiés pour la Ligue des champions: CS Constantine, JS Saoura

Qualifiés pour la Coupe de la Confédération: USM Bel-Abbès (vainqueur de la Coupe d'Algérie), NA Husseïn-Dey

Reléguées en Ligue 2: USM Blida, USM El-Harrach, US Biskra

Meilleur buteur: Oussama Darfalou (USM Alger) 18 buts

Meilleure attaque: USM Alger (43 buts)

Meilleure défense:

NA Husseïn-Dey (24 buts)