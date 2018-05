BREVES DES FÉDÉRATIONS

Volley-ball

La Fédération tunisienne de volley-ball organise un stage de formation «1er degré» les 28 et 29 juin qui sera ouvert même pour les Algériens, lesquels doivent postuler avant mercredi, fixé comme dernier délai.



Basket-ball

Les candidats au stage de formation pour l'obtention du diplôme de formateur 1er degré pour jeunes catégories, peuvent déposer leurs dossiers pendant tout le mois de Ramadhan, au niveau de la Fédération algérienne de basket-ball.



Tennis

Le Mitidja Tennis Club de Boufarik organise du 24 mai au 2 juin des tournois «Spécial Ramadan» pour les jeunes catégories, notamment, les benjamins et les minimes. Des compétitions qui se dérouleront en soirées. Par ailleurs, l'Olympique Club Rouiba a profité du mois de Ramadhan pour organiser un Tournoi de tennis en famille, dont la finale s'est jouée dimanche en soirée.



Natation

Le Championnat national de natation pour minimes, consacré aux athlètes nés en 2005 et 2006, se déroulera du 25 au 27 juin à Tlemcen. La compétition, organisée par la Fédération algérienne de natation (FAN) se déroulera dans un bassin olympique de 50m.



Badminton

Le président de la Fédération algérienne de badminton, Amine Zoubiri, également président de la Confédération africaine de badminton, a présidé une réunion du bureau exécutif de la Fédération internationale de cette discipline, en remplacement de son président à Bangkok (Thaïlande) qui accueille les Mondiaux par équipes. Le premier vice-présent de la Fédération algérienne de badminton, Mohamed Zemouchi, également présent en Thaïlande, a participé au Forum de Bangkok portant sur la gestion et le management.



Ju-jitsu

La Fédération algérienne de ju-jitsu, qui vient de recevoir son agrément de la part du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, pourra organiser son premier Championnat national, dès novembre prochain, tout en participant aux championnats d'Afrique, prévus durant le même mois à Yaoundé (Cameroun). Cette compétition était initialement prévue au mois d'avril, au Maroc, avant d'être délocalisée et reprogrammée.



Arts martiaux

La Fédération algérienne de kick-boxing, full-contact, muay thai et disciplines assimilées organise du 31 mai au 2 juin un stage d'initiateur fédéral à l'Institut national de la formation supérieure des cadres de la jeunesse à Tixeraïne (Alger). Les personnes intéressées par cette formation devront postuler avant le 24 mai.