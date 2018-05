CHAMPIONNATS DU MONDE DE BADMINTON Défaite de l'Algérie contre le Danemark

La sélection algérienne masculine de badminton s'est inclinée hier face à son homologue danoise (5-0), lors de la première journée du groupe D des championnats du monde par équipes qui se déroulent du 20 au 28 mai à Bangkok en Thaïlande. L'Algérien Youcef Sabri Medel a perdu le premier match du simple de la journée contre le badiste danois Viktor Axelsen (21-4, 21-8), avant que son compatriote Mohamed Abderrahime ne s'incline face à Anders Antonosen (21-5, 21-9). Le troisième et dernier match du simple, a été remporté par le Danois Jan O Jorgensen qui a dominé l'Algérien Adel Hamek (21-7, 21-10). En double, les verts sont tombés à deux reprises. La paire algérienne composée de Koceila Mammeri et Youcef Sabri Medel a été largement dominée par les Danois Mathias Boe et Mathias Christiansen (21-6, 21-11). Le second match du double a été remporté par le duo danois Mads Conrad Petersen - Mads Pieler Kolding face aux Algériens Mohamed Abderrahime Belarbi et Adel Hamek (21-3, 21-5). L'équipe nationale qui évolue dans le groupe D, enchainera aujourd'hui son second match contre la Malaisie (8h00 algérienne), puis la Russie, demain à 13h00 (heure algérienne). La Malaisie, futur adversaire de l'Algérie, a largement dominé la Russie (5-0) pour le compte de la même journée. Lors de cette échéance continentale classée en grade 1, l'Algérie est représentée par Adel Hamek, Mohamed Abderrahim Belaârbi, Youcef Sabri Medal, Maâmeri Koceïla, Madjid Yacine Belahouane et Sami Khaldi, sous la houlette de l'entraîneur Fateh Bettahar et l'expert espagnol Antonio-Molina Ortega.



Nationale 1 de basket-ball

Le GSP seul en tête

Le GS Pétroliers est seul en tête du championnat d'Algérie de basketball, Nationale 1, à l'issue de la 4e journée des play-offs, disputée dimanche à Dar El-Beïda et Aïn Benian (Alger). Tombeurs du NB Staouéli (86-62), les Pétroliers ont profité de la défaite de l'US Sétif, ex co-leader, battue par le WO Boufarik (70-69), après prolongation. Dans les deux autres rencontres, le CRB Dar El Beïda a enregistré sa première victoire dans les play-offs en disposant de l'USM Blida (72-63), alors que le NA Husseïn Dey s'est imposé face à l'IR Bordj Bou Arréridj sur le même score (72-63).