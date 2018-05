DEUXIÈME JOUEUR LE MIEUX PAYÉ DE L'EFFECTIF Le salaire de Griezmann au Barça dévoilé

Plus les heures passent et plus les informations venant de l'autre côté des Pyrénées indiquent qu'Antoine Griezmann défendra la tunique blaugrana la saison prochaine. Et ce malgré le forcing des supporters, des dirigeants et de ses coéquipiers de l'Atlético de Madrid.

Le quotidien Sport explique que l'accord entre le Barça et le joueur est total, mais surtout, dévoile les détails du contrat.

Il s'agit ainsi d'un contrat de cinq ans, avec un salaire de 15 millions d'euros nets par exercice, en plus de bonus liés à des objectifs différents, notamment l'obtention de titres.

Des émoluments cependant inférieurs à ce que voulait proposer l'Atlético de Madrid pour le conserver, puisque la presse espagnole parlait d'un total entre 20 et 25 millions d'euros nets pour prolonger chez les Colchoneros. Il touchera également une prime à la signature assez élevée. Avec ce salaire de 15 millions d'euros annuels, le natif de Mâcon sera le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif, loin de Lionel Messi et plus ou moins au même niveau que Luis Suarez, qui a récemment prolongé son contrat.

Une opération coûteuse pour le FC Barcelone donc, qui devra ainsi débourser un gros salaire, une belle prime à la signature et payer sa clause de 100 millions d'euros à l'Atlético. Des conditions plus que favorables qui auraient conforté le Français dans son choix, lui qui souhaite absolument jouer aux côtés de Lionel Messi.

On devrait donc avoir un trio offensif composé par le Français, l'Argentin et Luis Suarez du côté de Barcelone la saison prochaine.

Ernesto Valverde aura ainsi des problèmes de riche au moment de composer ses équipes.