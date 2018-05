JEUX MÉDITERRANÉENS DE HANDBALL Les Verts affrontent la Tunisie en amical

La sélection algérienne de handball jouera deux matchs amicaux contre son homologue tunisienne, en prévision de sa participation aux Jeux méditerranéens-2018 (JM), prévus à Tarragone en Espagne du 22 juin au 1er juillet, rapporte dimanche le journal électronique tunisien Echourouk, citant une source fédérale. Le premier match aura lieu le 19 juin et le second le lendemain. Reste à déterminer le lieu qui abritera ces deux rencontres qui permettront aux staffs techniques des deux sélections d'apporter les ultimes correctifs avant le rendez-vous espagnol, ajoute la même source. Le journal tunisien a ajouté que l'entraîneur des Aigles de Carthage, l'Espagnol Tony Gerona aura pour mission d'emmener l'équipe le plus loin possible et de rééditer l'exploit de Libreville, lorsque son groupe s'est emparé du titre africain face à l'Egypte. Pour sa part, la sélection algérienne masculine de handball devra effectuer un stage de préparation du 5 au 17 juin en Slovénie, ponctué par trois rencontres amicales internationales contre la Slovénie A, dans le cadre de sa préparation pour les JM. Le regroupement aura lieu dans la région de Rogla, près de Zresko Pohorje dans le nord de la Slovénie. Aux Jeux méditerranéens de Tarragone, la sélection algérienne évoluera dans le groupe B, aux côtés de la Croatie et de l'Italie. Le groupe A est composé de la Tunisie, de la Slovénie et du Monténégro. Le groupe C sera formé de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal et le D de l'Egypte, de la Serbie, de la Turquie et de la Macédoine.



Coupe d'Algérie (messieurs)

JSES-CRBBA et ESAT-GSP dans le dernier carré

Le tirage au sort des demi-finales de la coupe d'Algérie de handball (messieurs), effectué dimanche au siège de la Fédération a donné lieu à deux chocs palpitants mettant aux prises les quatre meilleures formations de la petite balle nationale. Le GS Pétroliers, tenant du trophée, sera opposé à l'ES Aïn-Touta, véritable trouble-fête et capable de brouiller les cartes des ténors. Les Pétroliers, sacrés du titre national de la saison 2017-2018, ont eu toutes les peines du monde pour se débarrasser du CRBEE Alger-centre en quarts de finale (25-24). De son côte, le CR Bordj Bou Arréridj, vice-champion d'Algérie et drivé par le coach national du Sept algérien Sofiane Haïouani, livrera un véritable duel face à la JSE Skikda, championne d'Algérie en 2014-2015 et qui ne cesse de jouer les premiers rôles depuis plusieurs saisons.