SPORTING CP Le clin d'oeil de Slimani

A la croisée des chemins, avec un avenir flou sous les couleurs de Leicester City, Islam Slimani espère revenir «un jour» au Sporting CP, club avec lequel il a débuté et réussi son expérience en Europe. Dans une interview accordée au journal portugais, O'Jogo, le joueur de 29 ans a indiqué: «J'adore le Sporting et si les gens me connaissent aujourd'hui, c'est surtout grâce à mon passage dans ce club. Ce fut une étape très importante dans ma carrière. Revenir au club? Dans le football, rien n'est impossible. J'espère revenir un jour, bien sûr car on parle d'un club que j'aime beaucoup». Cependant, un retour de Slimani chez les Portugais semble être difficile, du moins pour l'heure, pour des raisons financières, sachant que le salaire qu'il touche actuellement est incomparable avec ce qu'il percevait à Lisbonne.