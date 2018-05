ZIDANE ET LES DÉBUTS DE SON FILS LUCAS AVEC LE REAL MADRID "Il s'en est bien tiré"

Les fins de saisons sont particulièrement appréciées des jeunes joueurs. Elles leur permettent souvent de grapiller quelques minutes de temps de jeu, voire même de connaître leur première titularisation, notamment dans les grands clubs où la concurrence est souvent très rude. Samedi, à Villarreal, un petit nouveau disputait d'ailleurs sa première rencontre sous le maillot de l'équipe première du Real. Si son prénom «Luca» floqué dans le dos pourrait porter à confusion pour les moins connaisseurs, la ressemblance frappante avec son coach de père ne laisse aucune place au doute. C'est bien un Zidane qui était en charge de garder les buts du Real Madrid. Pour sa première dans l'élite du football espagnol, l'ancien champion d'Europe des moins de 17 ans avec l'équipe de France ne s'en est pas trop mal tiré. Il a d'abord été spectateur lors de la très bonne première période de ses partenaires qui ont très vite mené 2-0 face aux pensionnaires du Madrigal grâce à des réalisations de Bale et de Ronaldo. Lors du deuxième acte, la pression du «Sous-marin jaune» s'est faite plus intense. Luca Zidane a d'abord sorti un coup franc de Sansone qui semblait se diriger vers la lucarne. Mais il n'a rien pu faire sur la frappe tendue de Roger Martinez et s'est montré trop court sur sa sortie face à Samu Castillejo. «Il faudra que je revoie l'action. J'ai essayé de faire du mieux possible», a-t-il expliqué après la rencontre. Mais malgré tout, Luca Zidane s'est satisfait de sa première titularisation. «Je suis content pour mes débuts, mais le résultat est un peu doux-amer. (Mon père) m'a prévenu un jour avant. Il m'a dit de profiter de ce moment, que c'était une fierté de jouer avec les meilleurs du monde. Mes partenaires m'ont dit la même chose, de profiter de ce moment. Quand je joue, je suis Luca, pas Zidane.» De son côté, «Zizou» a justifié la titularisation de celui qui n'est que troisième dans la hiérarchie des gardiens chez les Merengue. «Il était le seul de l'effectif qui n'avait pas encore débuté cette année. C'est un joueur comme un autre de l'effectif et au final il a joué.» En grand professionnel, le technicien madrilène n'a pas souhaité s'étendre sur la prestation du deuxième de ses fils à avoir disputé un match avec le maillot du Real Madrid (son ainé Enzo était entré en jeu en Coupe du Roi face au Cultural Leonesa le 30 novembre 2016 et avait même marqué un but). «Il s'en est bien tiré et je me réjouis de ses débuts. C'est un jour important pour lui et pour son entraîneur. Pour son père... on verra à la maison.» A 20 ans, Luca Zidane a déjà un nom. Il devra cependant de nouveau s'illustrer afin de se faire un prénom.