LE HAVRE Pas d'accession pour Ferhat

Par Mohamed BENHAMLA -

Deux jours après le report du match initial vendredi à cause d'incidents à proximité du Stade François-Coty, et au terme d'un match fou, Le Havre, où évolue Zineddine Ferhat, s'est incliné face à l'AC Ajaccio dans le barrage de L2, au bout du suspense. Après la fin du temps réglementaire (1-1) les prolongations sur le score de (2-2), les Corses prennent l'avantage grâce aux tirs au but (5-3). La saison se termine de façon cruelle pour Le Havre, qui, pourtant, méritait mieux. Meilleur passeur de la Ligue 2, Ferhat est proche d'un départ, lui, qui veut découvrir l'élite.