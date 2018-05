TENTATIVE DE COMBINE CHEZ LES U15 À GUELMA Les sanctions tombent

Par Mohamed BENHAMLA -

La Ligue régionale de Annaba a rendu son verdict concernant l'affaire de la rencontre des U15 entre l'ES Guelma et l'OSM Taref de la catégorie U15.

Cette rencontre, jouée le 28 avril 2018 au Stade Souidani-Boudjemaa de Guelma, a été entachée par une affaire scandaleuse, à savoir une tentative de combine au profit de l'équipe visiteuse, qui devait gagner pour être sacrée championne de sa catégorie.

La Ligue régionale de Annaba a décidé match perdu par pénalité pour les deux équipes (3-0) ainsi qu'une défalcation de deux points et amende de 10.000 DA. Ainsi donc, le titre revient à l'équipe de Annaba, qui le mérite de par les avis unanimes, pour le fait de l'avoir remporté sur terrain, sans recourir à des pratiques contraires à l'éthique sportive. Pour revenir à l'origine de cette affaire, et comme déjà rapporté sur ces colonnes, elle a été déclenchée par l'entraîneur des U15 de Guelma, Islem Mekhalfa.

Dans une déclaration qu'il avait accordée à l'Expression, il avait expliqué qu'avant cette rencontre, l'équipe de l'OMST occupait la première place au classement général, ex aequo avec l'équipe de Annaba, et devait gagner pour être sacrée championne, avec un goal-average particulier favorable. «Entre-temps, notre équipe des U17 jouait à El Taref, face à l'équipe locale et devait (celle de l'ESG), elle aussi gagner pour être sacrée championne de sa catégorie.

Les responsables des jeunes catégories des deux équipes se sont entendus pour que les U15 de l'ESG donnent la victoire à l'OSMT et, chez les U17, que l'équipe de Taref en fasse de même avec celle de l'ESG», avait-il expliqué. A deux minutes de la fin du match, le score était de (2-2), ce qui ce qui n'arrangeait pas les affaires de l'OSMT. «Notre médecin, et avec la complicité du secrétaire et du trésorier, quitte la pelouse.

L'entraîneur de l'OMST demanda, à ce moment-là, à son gardien de but de tomber. L'arbitre demanda, donc, à ce que le médecin intervienne pour le soigner, et comme ce dernier avait quitté le stade, l'arbitre a décidé de mettre un terme à la rencontre, selon les règlements, et nous avons, de ce fait, perdu sur tapis vert (3-0)», révélait encore Mekhalfa.

Après les sanctions prononcées par la Ligue de Annaba, chacun a été rétabli dans ses droit et le mérite revient en premier lieu à ce jeune coach, Islem Mekhalfa, qui a défié tout ses dirigeants et ceux de l'OMST pour défendre, dit-il, les valeurs du sport. Il appelle à ce que les responsables impliqués, notamment le président des catégories jeunes de l'ESG, son secrétaire général, son trésorier, le médecin ainsi que les responsables de l'équipe de Taref soient radiés à vie du mouvement sportif, «puisqu'ils déshonorent le football algérien et ne peuvent encadrer les jeunes».