RELANCE DU FOOTBALL NATIONAL DES JEUNES La DTN met le train en marche

Par Saïd MEKKI -

Rabah Saâdane et Boualem Charef ne laissent rien au hasard

S'il y a un point qui fait la fierté du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, c'est la Direction technique nationale (DTN) dans toute sa composante.

L'avenir du football national ne sera assuré que si les responsables encadrent et suivent les jeunes dans leur cursus de formation. Et, justement, devant l'état lamentable dans lequel se trouvait la formation des jeunes footballeurs algérien, la Direction technique nationale dirigée par Rabah Saâdane est en train d'effectuer un véritable travail de titan dans le développement des jeunes catégories. Fort de son expérience avec son équipe, le Paradou AC, le président de la FAF a bien compris l'enjeu et surtout l'importance de bien former les élites de demain. Et c'est donc la raison pour laquelle il a choisi des compétences locales avérées pour le faire. Ainsi, et ne voulant plus perdre de temps, les différents départements de la DTN travaillent d'arrache-pied pour tenter de rattraper le retard. Ne négligeant aucun point, la DTN met en pratique ce qui devrait être fait il y a des années pour ne pas dire depuis le premier Symposium du football algérien organisé du temps du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Lebib. Cette fois-ci, la DTN commence déjà à appliquer les recommandations du dernier symposium sur le «Renouveau du football national».



La nouvelle stratégie dévoilée

Ainsi, on apprend à l'issue de la dernière réunion du Bureau fédéral de la FAF que la DTN applique des décisions importantes pour arriver à plusieurs objectifs. Et c'est ainsi qu'en l'absence du DTN, Rabah Saâdane, retenu en Tunisie par les travaux des DTN de l'UNAF, Abdelkrim Benaouda, DTN adjoint a présenté un rapport d'activité très riche de la structure. Son rapport s'appuie sur la stratégie de relance du football national des jeunes avec une présentation des révisions des schémas d'organisation des championnats de ces catégories. Les objectifs de la DTN sont au nombre de sept, à savoir: augmenter le nombre de licenciés des jeunes joueurs (6 -12 ans); organiser des compétitions de qualité en respectant le niveau de pratique; mettre en place le système 3+1 (la dernière semaine du mois sera consacrée aux activités des directions techniques); organiser plus de festivals et de tournois (football adaptés aux différentes tranches d'âges; mettre en place un système d'évaluation et de contrôle; permettre d'avoir un fichier national des jeunes talents et identifier et recenser 1000 écoles de football (écoles de la FAF).



Des écoles de football

Le département du développement et de l'élite est revenu sur le lancement d'identification des écoles de football. Ce département est chargé de la création de la ligue nationale jeune dont la réflexion sur l'avant-projet a été bien effectuée en direction des régions afin de préparer le schéma d'organisation du futur championnat de jeunes. Là, il y a lieu de noter surtout la création de la commission Nationale du suivi et de contrôle des compétitions de jeunes ainsi que la mise en place du système de championnat 3+1 (le 4e week-end sera réservé aux activités de la DTN). D'autre part, il a été bien astucieux de décider que la gestion des U14 des clubs de la L1 et L2, amateur, inter-régions et régionales sera du ressort des ligues régionales. Il y a aussi l'obligation des contrats pour les entraîneurs des jeunes (clubs professionnels) sans oublier la désignation des cadres techniques au niveau de la ligue amateur et inter -régions. La mise en place d'un vrai partenariat entre les clubs professionnels et les écoles de football est d'importance capitale. Il y a lieu également de revoir les modalités d'organisation des matchs de coupe par la Commission Organisation de la coupe d'Algérie. De la nouvelle stratégie de la DTN pour les jeunes, on notera la suppression de la catégorie U20 au niveau des clubs des ligues de wilayas. Les meilleurs jeunes U20 et qui possèdent des prédispositions pourront continuer leur post-formation dans cette catégorie au niveau des clubs des paliers supérieurs. Quant aux autres, qui n'ont pas de niveau ou la chance pour aller dans la catégorie U20 d'un club de division supérieur continueront leur carrière en seniors des clubs de wilaya. Par contre, la DTN gardera la catégorie U14 pour son importance dans le cursus de formation du jeune footballeur. Et c'est ainsi que la gestion des U14 des clubs de la L1 et L2, amateur, inter-régions et régionales sera du ressort des ligues régionales. Par ailleurs, il faut noter que le dépôt des licences d'entraîneurs jeunes est tributaire du dépôt de la licence du DTS. L'enregistrement des licences de jeunes est ouvert dès la fin de saison jusqu'à la fin de saison prochaine, en prenant compte du nombre limité de licences par catégorie. Ce projet grandiose ne pourrait être mis en place dans la pratique uniquement par la DTN et ses structures, mais il faut l'aide de tout un chacun quel que soit son degré de responsabilité, à commencer par les parents des jeunes «écoliers» auxquels tout le monde souhaite beaucoup de courage lors des prochains examens