A L'APPROCHE DE LA FINALE FACE AU REAL Xabi Alonso montre la voie à Liverpool

Xabi Alonso a joué cinq ans à Liverpool (2004-2009) et autant au Real (2009-2014), remportant une Ligue des champions dans chacun de ces deux clubs (2005 et 2014).

Les joueurs de Liverpool doivent trouver «le bon équilibre entre l'excitation et le contrôle de leur surmotivation» afin de bien aborder leur finale de Ligue des champions, samedi face au Real Madrid, estime Xabi Alonso, ancien joueur des deux clubs. «Les Reds n'ont pas la même expérience que les Madrilènes, ce sera la première finale de Ligue des champions pour tous les joueurs. Ils doivent gérer le côté émotionnel, qui est presque aussi important que l'aspect footballistique.

La bonne manière d'aborder cette finale est d'arriver à trouver le bon équilibre entre l'excitation et le contrôle de leur surmotivation», a dit l'Espagnol de 36 ans dans une vidéo diffusée par la société d'agents Best Of You. «Je crois que le Real ne va pas changer sa manière de jouer. Ces dernières années, il a un style très défini, que les joueurs savent très bien appliquer. Ils jouent le mieux dans les grands matchs, et c'est sûr qu'en finale on va voir un grand Real», a avancé Xabi Alonso. «Liverpool va devoir les contenir, ils savent que c'est une grande occasion pour eux et qu'ils devront faire le match parfait pour gagner», a-t-il ajouté. Comment le Real doit-il freiner le trio d'attaquants du club anglais Salah-Firmino-Mané? «En essayant de ne pas défendre en un contre un, où ils sont très bons. Ils cherchent un jeu très direct, dans l'axe, pas sur les ailes, avec un jeu de passes courtes et très rapides. C'est très difficile à défendre, il faudra être très attentif et fermer l'axe», répond l'ancien joueur. Xabi Alonso a joué cinq ans à Liverpool (2004-2009) et autant au Real (2009-2014), remportant une Ligue des champions dans chacun de ces deux clubs (2005 et 2014). Il a ensuite joué trois saisons au Bayern Munich et pris sa retraite l'été dernier.

L'ex-milieu défensif fait partie de la génération dorée de l'Espagne qui a décroché deux Championnats d'Europe (2008, 2012) et la Coupe du monde 2010.