AL SADD Hamroun dans le viseur d'Al-Sailiya

Jugurtha Hamroun pourrait bien quitter Al Sadd la saison prochaine vers une nouvelle destination. D'après la chaîne télévisée qatarie Al Kass, l'ancien international Algérien des U23 se trouve dans le viseur d'Al-Sailiya. Les dirigeants de ce dernier ont entamé les négociations avec Al Sadd pour obtenir les services de Hamroun (29 ans) sous forme de prêt. Hamroun qui a passé une deuxième demi-saison difficile à cause des choix de l'entraîneur, qui comptait sur l'international qatari Akram Afif, n'a disputé que 26 rencontres toutes compétitions confondues et a marqué 16 buts et effectué 10 passes décisives, des statistiques qui encouragent d'autres clubs à s'offrir ses services pour la saison prochaine et renforcer leur secteur offensif.