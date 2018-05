ATLETICO MADRID Simeone rend hommage à Torres

Diego Simeone a tenu à rendre un vibrant hommage à son attaquant, Fernando Torres, qui a disputé, dimanche, son dernier match avec l'Atletico Madrid. «Lorsqu'il est revenu au club en 2015, c'était du jamais-vu, et ses adieux ont été comparables, a observé El Cholo. Son héritage va au-delà de ses buts. Il n'a jamais baissé les bras, il a toujours continué à se battre. Il a tout gagné ailleurs et il est revenu ici pour se battre et souffrir avec un entraîneur qui ne le faisait pas tout le temps jouer. Le tout en gardant un respect inébranlable pour le staff. Son héritage va au-delà du football, je lui souhaite le meilleur et je suis sûr qu'il reviendra à l'Atletico».