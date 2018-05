CLASSEMENT MONDIAL JUNIORS Mauvaise semaine pour les Algériens

La semaine a été assez mauvaise pour les tennismen algériens les mieux classés sur le plan mondial de la catégorie juniors, car ayant tous connu une légère régression, aussi bien chez les garçons que chez les filles, suivant la dernière publication de la Fédération internationale de tennis (ITF), dévoilée lundi. L'Oranaise Lynda Benkaddour est la seule algérienne à avoir plus ou moins limité les dégâts cette semaine, en se maintenant au 225e rang mondial, qu'elle occupe depuis 15 jours, alors que ses compatriotes, dont le numéro un masculin Youcef Rihane, ont tous connu une régression. Chez les filles, Houria Boukholda et Bochra Rehab Mebarki ont perdu respectivement 15 et 11 places, se retrouvant désormais aux 1312e et au 2168e rangs, alors que chez les garçons, Rihane a perdu deux places (168e), devant Samir Hamza Reguig, désormais 1228e après une perte de 13 places. Un peu plus bas dans la hiérarchie des jeunes Algériens les mieux classés sur le plan mondial «juniors», Matis Amier et Mohamed-Racym Rahim sont ex aequo au 1462e rang, après avoir perdu 14 places chacun.