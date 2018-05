CLASSEMENT WTA DE TENNIS Ibbou gagne 8 places et passe au 624e rang

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou a gagné huit places dans le nouveau classement mondial féminin, et se positionne désormais au 624e rang, suivant la nouvelle hiérarchie mondiale, dévoilée lundi par la World Tennis Association (WTA). La championne d'Afrique de 2015 souffre pourtant d'une blessure au coude, qui la prive de compétition depuis environ un mois, mais le fait que les candidates qui la devancent actuellement au classement n'aient pas défendu leurs points ces derniers jours lui a permis d'effectuer ce petit bond en avant. Ibbou (19 ans) a contracté sa blessure au coude (ndlr, tennis-elbow) juste avant la Fed-Cup 2018, qui s'est déroulée du 16 au 21 avril dernier en Tunisie, et qui devait marquer son retour en Equipe nationale. Pour sa remise en forme, Ibbou avait choisi le Centre national de la médecine du sport (Cnms d'Alger), et elle vient de reprendre les entraînements, avec l'objectif de retrouver son top niveau, avant d'envisager un retour à la compétition.