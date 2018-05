ESPAGNE Lopetegui justifie l'absence de Morata

Julen Lopetegui a dévoilé sa liste des 23 joueurs pour le Mondial. S'il n'y a pas de surprise majeure, on notera tout de même l'absence d'Alvaro Morata. Diego Costa, Iago Aspas et Rodrigo Moreno lui ayant été préférés. L'ancien coach de Porto a justifié ce choix en conférence de presse. «Morata? Nous avons opté pour d'autres joueurs qui ont ces caractéristiques et nous avons pris la décision de partir avec trois attaquants et non quatre», a lancé le sélectionneur ibérique.