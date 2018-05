FORMULE 1 Un nouvel investisseur pour McLaren

C'est un investissement supérieur à 228 millions d'euros auquel va procéder Nidala (BVI) Limited, société basée dans les Îles Vierges britanniques. Cette société est dirigée par Michael Latifi, père du pilote de F2 et essayeur chez Force India, Nicholas Latifi. McLaren Group englobe trois compagnies (McLaren Automotive, McLaren Racing et McLaren Applied Technologies) appartenant désormais à trois actionnaires, puisque Michael Latifi rejoint Mansour Ojjeh et Mumtakalat, fonds souverain de Bahreïn. «Je suis un admirateur de la marque McLaren et de son business depuis longtemps», souligne Latifi. «McLaren est une organisation unique dans l'automobile, la course et la technologie, avec des projets grandissants et enthousiasmants à long terme, et c'est pour cela que j'ai fait cet investissement. Je suis fier de faire partie de McLaren et de cette marque incroyable». P-DG de McLaren Group, le Cheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa se félicite de ce qui est selon lui «un vote de confiance pour [la] future stratégie». L'injection de 200 millions de livres (228 millions d'euros) au capital de McLaren Group devrait se faire au cours de l'année à venir, alors que l'entreprise a récemment procédé à une simplification de l'organisation de son groupe.

Par ailleurs, plusieurs sources à Woking ont fait savoir qu'il serait faux d'établir un lien entre l'arrivée de Michael Latifi et une possible occasion pour son fils Nicholas Latifi d'intégrer l'écurie britannique en tant que pilote.