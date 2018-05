POUR SIGNER UN CONTRAT DE DEUX ANS Buffon au PSG dès aujourd'hui?

Gianluigi Buffon sera-t-il la première recrue de Thomas Tuchel? «Pour l'instant, j'ai deux gardiens. Buffon, on verra. Il faut déjà que j'assimile qu'il ne sera plus à la Juventus... Je n'arrive pas imaginer cette équipe sans Buffon. Je ne le connais pas personnellement, mais derrière ce type d'athlète, il y a toujours une personnalité incroyable», avait déclaré le nouvel entraîneur du PSG. Selon le journaliste de Sky Sport Gianluca Di Marzio, spécialisé dans les transferts, l'illustre portier italien, qui a disputé samedi son dernier match avec la Juve après 17 ans sous le maillot bianconero, devrait s'engager aujourd'hui avec la formation parisienne, pour les deux prochaines saisons. «Gigi» avait également une proposition de la Juventus, pour intégrer l'organigramme, ainsi qu'une de Parme, son ancien club, qui remonte en Serie A. Mais l'expérimenté gardien rêvait d'un dernier défi dans un club ambitieux. Et si Alphonsa Areola a été confirmé en tant que numéro un par Nasser Al-Khelaïfi dans une interview pour L'Equipe dimanche, le président parisien y avait également vanté les mérites de Buffon, «un gardien fantastique, très charismatique» et un «grand monsieur». Qui, à 40 ans (il les a fêtés en janvier), constitue quand-même un sacré pari... pour Paris.