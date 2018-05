LEICESTER CITY Joorbachian bloque le transfert de Mahrez

Par Mohamed BENHAMLA -

Alors que certaines sources avaient laissé entendre que l'entraîneur de Manchester City, Guardiola, préfèrerait Eden Hazard (Chelsea) à Riyad Mahrez (Leicester City), voilà que la presse britannique vient apporter ses éclaircissements. A en croire Leicester Mercury, un média proche des Foxes, les négociations ont bel et bien démarré entre Machester City et Leicester City concernant ce dossier, mais c'est l'agent du joueur algérien qui bloque la transaction. L'accord n'a pas été trouvé entre l'agent de Mahrez, l'indien Kia Joorbachian, et les dirigeants de Manchester City, puisque le premier réclame une grosse part si l'affaire se concrétise, ce que les Citizens refusent faisant, donc, que la transaction bloque. Malgré cela, Guardiola n'est pas pour autant prêt à laisser filer la piste de Mahrez, à en croire les informations du journal The Telegraph. Le média en question rapporte que le technicien espagnol ne lâche pas Mahrez, qu'il apprécie pour ses qualités techniques, notamment son dribble et son pied gauche soyeux. Pour rappel, le contrat du joueur algérien avec Leicester City expire en 2020.