SOUPÇONS DE COMBINE DE LA RENCONTRE CRB - DRBT La LFP ouvre une enquête

Par Mohamed BENHAMLA -

Le vice-président du CR Belouizdad, Toufik Chouchar, a indiqué dans un passage sur une chaîne de télévision privée, que certains joueurs de son équipe «ont levé le pied» face au DRBT - perdu 1-2 au stade du 20-Août d'Alger - après avoir «encaissé de l'argent de la part des dirigeants de ce dernier».

Une déclaration qui n'est pas passée sous silence puisque la Ligue de football professionnel a décidé, selon les informations en notre possession, d'ouvrir une enquête et de convoquer toutes les parties concernées, à commencer par l'entraîneur du CRB, Rachid Taoussi. Ce dernier a parlé de «trahison» de la part de ses joueurs. Si les résultats de cette enquête révèlent qu'il y a eu «combine» entre le CRB et le DRBT, le résultat de ce match sera annulé, les deux équipes seront perdantes sur tapis vert (3-0) avec une défalcation de trois points. Dans ce cas de figure, le classement changera et même l'identité du troisième relégable.

En effet, totalisant actuellement 37 points, le DRBT reviendra d'abord à 34 points (puisque sa victoire face au CRB sera annulée) puis à 31 points (après la défalcation des 3 points).

Le CRB, qui totalise, actuellement 36 points, sera, après sanction, à 33 points.

L'USB, reléguée à l'issue de l'ultime journée, sera de ce fait maintenu en Ligue 1 puisqu'il totalise 34 points, laissant la place au DRBT qui sera le troisième relégable.

Un nouveau dossier chaud sur le bureau de la LFP qui devra trancher rapidement, surtout que les dirigeants de l'USB ont présenté «un dossier en béton» avec des vidéos montrant des scènes litigieuse de la rencontre ainsi que les déclarations de Taoussi et Chouchar. Quoi que les déclarations de ce dernier risquent de ne pas être prises en compte, étant donné que même s'il est présenté comme le vice-président, il n'a aucune décision officielle, puisqu'il occupe le poste officieusement.

Les dirigeants de l'USB affirment qu'ils ne vont pas rester les bras croisés, et vont saisir toutes les autorités compétentes quitte à impliquer même le ministre de la jeunesse et des Sports dans cette affaire.



Pour exiger le départ de la direction actuelle

Les Belouizdadis en sit-in demain

Les supporters du CRB ont convenu d'organiser un sit-in pacifique, demain à partir de 23h, au niveau de la placette de Sidi M'hamed. Leurs revendications sont nettes et précises: ils demandent le départ de la direction actuelle, après dépôt des bilans moral et financier, ainsi que l'arrivée d'une société nationale pour reprendre le club comme cela été fait avec d'autres écuries de Ligue 1. Ils ont appelé tout le monde à participer à ce rendez-vous afin de faire entendre leur voix au plus hautes autorités du pays, «pour venir en aide à ce club mythique». D'anciens joueurs et dirigeants ont été aussi conviés pour y prendre part.