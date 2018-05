APRÈS LE DÉPART CONSOMMÉ DE ASSELAH La JSK lorgne Salhi

Par Kamel BOUDJADI -

Abdelkader Salhi (CRB) en pole position

Après avoir assuré le maintien, la nouvelle direction de la JSK entame son travail de recherche de joueurs à même de former un groupe solide pour se lancer dans la compétition, la saison prochaine.

Pour ce faire, Cherif Mellal ne perd pas de temps. Aussitôt rassuré quant au maintien, il part à la chasse dans les quatre coins du pays. Des contacts avec des joueurs sont en cours mais Mellal n'est pas trop bavard sur le sujet. Malgré cela, on ne peut cacher la montée de la fumée dans les chaumières. Cette fois-ci, il s'agit du compartiment le plus sensible qui se met au tableau de bord des priorités malgré lui. Le divorce entre Mellal et son premier gardien, Malik Asellah, est désormais consommé. Celui-ci ne rempilera pas pour un autre contrat. Il semblerait que la dégradation des relations entre les deux hommes est à l'origine de la séparation. Une séparation qui ouvre, donc, les portes aux autres éventualités. La recherche d'un nouveau gardien semble nécessaire bien que beaucoup considèrent que Cherif Mellal verse déjà dans le superflu. Il est, ajoutent ces voix, inutile d'aller loin chercher un keeper alors la JSK possède déjà un très bon gardien, Boultif en l'occurrence. Ce dernier a déjà prouvé ses capacités à veiller sur les filets. Au lieu d'aller heurter ses épaules avec d'autres présidents pour un gardien somme toute de moindre compétence que Boultif, le président de la JSK peut donner sa chance à ce dernier, même si l'ES Sétif cherche, elle aussi, à le chiper. Car en fait, des sources font état de pourparlers intenses pour ramener le gardien du CRB, Abdelkader Salhi. Un contrat serait sur le point d'être paraphé par les deux parties étant donné que ce dernier est en fin de contrat avec son club. Nos sources ajoutent que le gardien aurait reçu une offre financière très intéressante avec une avance sur salaire. Mais ce dernier, sollicité aussi par le MCO et l'USMA, ne veut pas se laisser entraîner aussi facilement. Cherif Mellal doit attendre pour voir l'offre du MCO qui lorgne aussi Salhi sur insistance de son futur entraîneur, le marocain Badou Zaki qui a déjà travaillé sous sa houlette au CRB et remporté la Coupe d'Algérie. Par ailleurs, la direction du club de Kabylie travaille sur plusieurs chapitres à la fois. Un grand nettoyage est annoncé par Mellal à tous les niveaux de la hiérarchie. Au niveau de l'administration, ce dernier affirme qu'il fera appel à tous les investisseurs qui veulent apporter quelque chose à la JSK. Toutes les portes leurs seront grandes ouvertes pour «venir» mais aussi «partir» pour ceux qui sont à la recherche d'intérêts personnels. Le travail reste encore à faire concernant la barre technique qui reste encore sans coach. Youcef Bouzidi n'a pas encore été remplacé malgré le fait que le poste d'entraîneur soit important pour de multiples raisons, notamment psychologiquement, les joueurs ne pouvant pas rester sans entraîneur.



Pour des raisons de santé

Boualem Tiab démissionne de la JSMB

Le président du conseil d'administration de la JSM Béjaïa, Boualem Tiab, a démissionné de son poste pour des raisons de santé. Le dirigeant du club de Béjaïa a adressé une lettre aux actionnaires de la SSPA ainsi qu'aux supporteurs. «Je souhaite me retirer totalement de la JSMB pour laisser pleinement le champ d'action à une nouvelle équipe dirigeante et me consacrer entièrement à ma famille et à ma santé. Ma décision est irrévocable», a-t-il déclaré. Les Vert et Rouge ont raté l'accession en Ligue 1 à la dernière journée du championnat, au profit du CABBA.