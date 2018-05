MADJER DÉCHARGÉ DE LA SÉLECTION DES LOCAUX Premier avertissement de Zetchi

Par Saïd MEKKI -

Le patron de la FAF veut prendre les choses en main

Insistant pour «reformer» la sélection algérienne de football avec une base des joueurs locaux, le sélectionneur national, Rabah Madjer, a bel et bien échoué.

Et c'est certainement ce qui explique sa séparation de la sélection algérienne des locaux pour ne s'occuper, désormais, que de la sélection A. Cette information faisant état d'un accord à l'amiable entre le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi et le sélectionneur national, Rabah Madjer, déchargeant ce dernier de la sélection des locaux a été diversement appréciée. Les responsables de la sélection expliquent cet état de fait par l'objectif visant à «permettre au staff technique national de se concentrer exclusivement sur les éliminatoires de la CAN-2019 qui reprendront au mois de septembre prochain». Par contre, les spécialistes et les observateurs estiment que c'est un «premier désaveu du président de la FAF par rapport à l'approche du sélectionneur quant à la prise en charge de cette sélection A' pour faire accéder les locaux à la sélection». Pour d'autres, c'est un véritable avertissement pour Madjer qui, désormais, connaîtra une pression supplémentaire dans la gestion de la sélection A. D'ailleurs, certains fans des Verts estiment que le président de la FAF aurait certainement pris ses précautions en constatant l'inquiétante situation de la sélection A qui n'a, jusque-là, pas vraiment convaincue. Et c'est donc pour ne pas donner un argument au sélectionneur national de justifier son échec, si échec il y aurait pour les prochains matchs des Verts, en se basant sur la sélection des locaux. Faut-il rappeler au passage que depuis sa nomination, Madjer multiplie les maladresses et surtout les mauvais choix des joueurs, sans oublier ses relations avec la presse nationale d'une manière générale au moment où son employeur, la FAF, évitant, jusque-là, d'intervenir. Plus important, Rabah Madjer n'est vraiment pas un choix du président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi. La preuve, c'est que Zetchi a surpris tout son monde y compris son propre «conseiller technique» du nom de Rabah Madjer en allant chercher un certain Espagnol nommé Lucas Alcaraz pour driver les Verts! Et ce ne sont que des concours de circonstances qui ont «obligé» le président de la FAF de reconvertir son «conseiller» en sélectionneur national. Il faut convenir que la barre est placée trop haut pour celui ou ceux qui prétendent prendre en main la sélection algérienne surtout depuis ses deux qualifications au Mondial. Et il faut aussi convenir que Rabah Madjer devrait réaliser un véritable «exploit» pour gagner la confiance des fans des Verts les plus exigeants. Et cette exigence est venue, justement, de l'aura qu'a réussi à obtenir cette sélection nationale.

Les prochains matchs amicaux contre le Cap Vert, le 1er juin en Algérie, et le 7 juin contre le Portugal seront considérés comme deux véritables tests pour le sélectionneur national dans la mesure où il assure qu'il a trouvé les bases de sa sélection. Et la déclaration du président de la FAF après le match amical contre l'Arabie saoudite (perdu 2-0) et la très mauvaise prestation de la sélection algérienne des locaux - avec un seul joueur évoluant à l'étranger, Bennacer - révèle bien l'inquiétude de Zetchi à propos de la direction que prend la sélection nationale.

Après le match des U20 contre le Ghana pour la CAN 2019, Zetchi a bien déclaré qu'«il est clair qu'il ne faut pas à chaque fois trop critiqué l'entraîneur national quand il y a une défaite, mais je m'attends à ce que le rendement de l'Equipe nationale lors des deux prochaines sorties face au Cap Vert et au Portugal soit bien meilleur». Il n y a pas plus clair comme avertissement.



Algérie - Cap-Vert (match amical)

Coup d'envoi à 22h

Le match amical Algérie - Cap-Vert, prévu le 1er juin prochain, se déroulera au stade du 5-juillet à 22h00, a indiqué mardi la FAF. Cette rencontre précédera une autre face au Portugal, programmé le 7 juin au Estadio do Sport Lisboa de Benfica. Deux rencontres amicales qui s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la sélection algérienne pour les Eliminatoires de la CAN 2019 son déplacement au mois de septembre à Banjul pour affronter la Gambie.