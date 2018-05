BUTEUR DE L'USMA ET DU CHAMPIONNAT Derfalou proche de Hambourg

Meilleur buteur du Championnat national de cette saison avec 18 buts, l'attaquant de l'USMA, Oussama Derfelou, devrait quitter les Rouge et Noir très prochainement. Selon plusieurs sources médiatiques, il est proche de signer avec Hambourg, mythique club allemand relégué pour la première fois de son histoire, cette saison, en seconde division. Une information confirmée, un peu plus tard, par Abdelhakim Serrar, le directeur général du club algérois, qui a indiqué que le joueur devrait s'engager avec les Allemands pour les deux saisons à venir.

Et Hambourg n'est pas le seul club à vouloir s'attacher les services de Derfelou, puisque l'ES Sahel (Tunisie), le Widad Casablanca (Maroc) ainsi que Grasshopper (Suisse) et des clubs saoudiens ont coché son nom dans leurs petits calepins.

Malgré ces performances, l'attaquant algérois n'a pas été convoqué par le sélectionneur national, Rabah Madjer, pour les deux prochaines sorties face au Cap-Vert et le Portugal. Une non-convocation qui a irrité le public usmiste, lequel estime que son protégé mérite amplement d'avoir une chance.

Sur un autre sillage, le directeur général du club phare de Soustara, Abdelhalkim Serrar, a indiqué que l'identité du nouvel entraîneur ne tardera pas à être connue. «Nous allons prendre le temps qu'il faut avant de faire la moindre déclaration concernant ce cas. Nous ne voulons pas tomber dans les mêmes erreurs que celles commises avec Badou Zaki», a-t-il dit. Et d'ajouter: «Sur ce point, je sais que les supporters sont inquiets, ce qui est légitime. Cependant, je les rassure, parce que nous savons bien ce que nous sommes en train de faire».



Eliminatoires CAN-2018 (dames)

Algérie - Ethiopie le 6 juin au 5-Juillet

Le match Algérie - Ethiopie comptant pour le deuxième et dernier tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2018 dames aura lieu le 6 juin à 22h00 au stade du 5-Juillet (Alger), selon le programme de la compétition publié mercredi dernier par la Confédération africaine de football (CAF). Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral gambien sous la conduite d'Issa Touray, assisté de ses deux compatriotes Abbie Lesay et Jainaba Manneh. La manche retour se déroulera le 10 juin à 16h00 locales (14h00 algériennes) au stade Ababa à Addis-Abeba. Elle sera dirigée par la Tunisienne Dorsaf Ganouati, assistée de l'Egyptienne Mona Mahamoud Atallah et de la Tunisienne Afina Houda. Au tour précédent, la sélection algérienne dames, dirigée par Azzedine Chih avait éliminé son homologue sénégalaise (défaite 2-1 à l'aller, victoire 2-0 au retour). De son côté, l'Ethiopie a atomisé la Libye en aller et retour (8-0, 7-0). La phase finale de la CAN-2018 aura lieu au Ghana.