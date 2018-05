CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D'ECHECS 4 médailles dont 1 en or pour l'Algérie

La sélection algérienne des échecs seniors (messieurs et dames) a remporté quatre médailles (1 or et 3 de bronze), lors des championnats d'Afrique individuels qui se sont déroulés du 12 au 22 mai à Livingstone en Zambie, a appris l'APS mardi de la Fédération algérienne des échecs (FAE). La médaille d'or a été l'oeuvre de Mezioud Amina, alors que sa compatriote, Sabrina Latreche, a remporté trois médailles de bronze pour l'Algérie. De leur côté, les garçons algériens se sont contentés d'une sixième place décrochée par Oussedik Mahfoud, en l'absence des ténors tel que le grand maître, Haddouche Mohamed et le maître international, Arab Adlane qui se préparent pour disputer le Zonal africain 4.1, regroupant sept pays (Algérie, Mali, Sénégal, Maroc, Tunisie, Libye et Mauritanie), prévu du 19 au 29 juin à Bamako (Mali).