COUPE DU MONDE DU SABRE FÉMININ Une étape à Tunis

La Tunisie abritera une étape de la Coupe du monde de sabre féminin individuel et par équipes (1-3 juin), dont les épreuves se dérouleront au Palais des sports d'El Menzah et les finales en individuel se joueront le 2 juin à l'amphithéâtre de Carthage. 107 athlètes représentant 23 pays ont confirmé leur participation à cette Coupe du monde dont l'Algérie. L'Italie qui sera parmi les pays les plus représentés alignera à cette occasion 12 sabreuses dont la numéro deux mondiale, Rossella Gregorio et la dixième mondiale, Irene Vecchi. Les Etats-Unis compteront également une forte délégation composée de 12 escrimeuses. La Tunisie accueillera ensuite du 5 au 9 juin, la 18e édition du championnat d'Afrique des trois armes (filles et garçons).