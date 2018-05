JEUX MÉDITERRANÉENS DE HANDBALL Pas de match amical Algérie-Tunisie en juin

La sélection algérienne de handball ne jouera pas de match amical contre son homologue tunisienne en prévision des Jeux méditerranéens-2018 (JM-2018), prévus à Tarragone (Espagne) du 22 juin au 1er juillet, a appris l'APS mardi dernier de la Fédération algérienne de la discipline (FAHB). Contrairement à ce qu'avait rapporté dimanche le journal électronique tunisien Echourouk, lequel a cité une «source fédérale», les Verts n'affronteront pas les Aigles de Carthage, la proposition étant tombée à l'eau depuis quelque temps, selon la FAHB. Echourouk avait écrit que deux rencontres entre l'Algérie et la Tunisie, championne d'Afrique en titre, auront lieu les 19 et 20 juin dans un lieu qui restait à déterminer. Pour préparer les JM, les hommes de Sofiane Haïouani effectueront un stage du 5 au 17 juin en Slovénie, ponctué par trois rencontres amicales internationales contre la Slovénie A. Le regroupement aura lieu dans la région de Rogla, près de Zresko Pohorje dans le nord de la Slovénie. Aux Jeux méditerranéens de Tarragone, la sélection algérienne évoluera dans le groupe B, aux côtés de la Croatie et de l'Italie. Le groupe A est composé de la Tunisie, de la Slovénie et du Monténégro. Le groupe C sera formé de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal et le D de l'Egypte, de la Serbie, de la Turquie et de la Macédoine.