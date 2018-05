LIGUES 1 ET 2 Six joueurs rateront le début de la saison 2018-2019

Quatre joueurs évoluant en Ligue 1 et deux autres en Ligue 2, suspendus un match pour «contestation de décision», vont rater la première journée des deux championnats professionnels 2018-2019 fixée au week-end des 10 et 11 août prochains.

Il s'agit de Abderrahmane Hachoud (MC Alger) (exclu), Boubakeur Rebih (CS Constantine), Adel Bouchiba (O Médéa), Lyes Korbiaa (CABB Arreridj), Réda Bensayah et Mohamed Benchaira (JSM Béjaia), qui ont également écopé d'une amende de 30.000 dinars chacun.

Par ailleurs, le CS Constantine, sacré champion d'Algérie 2017-2018, a écopé de 100.000 dinars d'amende et une mise en garde pour jets de fumigènes (1re infraction), alors que l'ES Sétif s'est vu infliger une amende de 30.000 dinars pour utilisation de fumigènes.