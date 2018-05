MANCHESTER CITY Mahrez: ce sera pour 85 millions d'euros

La somme que devront payer les dirigeants de Manchester City pour s'attacher les services de l'attaquant de Leicester City, Riyad Mahrez, se situerait autour de 85 millions d'euros, croit savoir le quotidien britannique The Guardian. La direction des Sky blues, qui vient de relancer les négociations pour l'ailier droit algérien devra payer 68 millions d'euros pour le transfert en premier lieu comme frais de base, rajouter à cela un large bonus pour Leicester City qui ferait grimper la facture à 85 millions d'euros. L'attaquant de 27 ans pourrait bien voir son transfert se réaliser lors du Mercato d'été après plusieurs tentatives ratées, la plus récente étant celle de City en janvier dernier, l'Algérien est sous contrat avec les Foxes jusqu'en 2020. Riyad Mahrez a joué 41 rencontres avec son équipe cette saison, a inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues.