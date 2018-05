TENNIS Ibbou se prépare en Espagne

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou, désormais remise de la blessure au coude qui l'a privée de compétition en avril dernier, a choisi l'Espagne pour se remettre en jambes et préparer son retour à la compétition. La championne d'Afrique de 2015 s'entraîne à l'Académie Lozano-Altur de Valence, avec des athlètes et des entraîneurs connus sur la scène sportive internationale. Ibbou (19 ans) a posté sur les réseaux sociaux une vidéo d'elle, en train d'échanger quelques balles avec la championne italienne de 31 ans, Sara Errani. L'Algérienne avait contracté sa blessure au coude (ndlr, tennis-elbow) juste avant la Fed-Cup 2018, qui s'est déroulée du 16 au 21 avril dernier en Tunisie, et qui devait marquer son retour en Equipe nationale. Ibbou avait choisi le Centre national de la médecine du sport (CNMS d'Alger) pour soigner sa blessure. Après quoi, elle est retournée en Espagne, il y a environ une semaine, avec l'objectif de retrouver son top niveau.