REFUSANT D'AUGMENTER LES SALAIRES DE SES JOUEURS Kaci-Saïd veut rationaliser les dépenses du MCA

Du pain sur la planche pour K.K.S

Pas de répit pour le directeur général sportif du Mouloudia d'Alger, Kamel Kaci-Saïd, qui, une fois le championnat terminé, s'est lancé dans la préparation de la saison prochaine.

Le point essentiel avec lequel il a commencé est celui des négociations avec les cadres de l'équipe, dont les contrats sont arrivés à terme. Seul joueur qui a renouvelé jusqu'à maintenant, c'est le gardien de but, Farid Chaâl, lequel a apposé sa signature sur un contrat le liant avec le club pour les cinq prochaines saisons, avec une revalorisation salariale «conséquente». Et il s'agit du seul joueur qui touchera cette revalorisation, puisqu'il faisait partie des «bas salaires» ce qui est inconcevable au vu de ses prestations. Pour les autres éléments, aucune augmentation ne sera accordée, sur décision de Kaci-Saïd et pressions de la Sonatrach, propriétaire du club. Kaci-Saïd se sent dans l'oeil du cyclone puisque le budget dégagé en début de saison par la firme pétrolière était de 80 milliards de centimes pour sortir, en fin de compte, les mains vides puisque tous les objectifs tracés sont partis en fumée. Pis, KSK envisage de demander à certains joueurs, lors des négociations, de revoir leurs salaires à la baisse, ce que ces derniers vont sans nul doute refuser. Cela a déjà débuté avec le meneur de jeu Walid Derrardja.

Ce dernier, considéré comme l'un des meilleurs éléments de son équipe cette saison, était étonné de la proposition de ses dirigeants lors des négociations et a préféré quitter les lieux. Il est actuellement convoité par son ancien club, le NAHD, qui veut profiter de son expérience en Coupe de la CAF. Cette ambition de Kaci-Saïd de rationaliser les salaires de son groupe risque de se répercuter négativement sur ce dernier, sachant qu'aucun joueur parmi les «fin de contrat» ne le suivra dans cette démarche. Azzi, Bouhenna, Mebarakou, Hechoud, Karaoui, Chérif El-Ouezzani et El Mouedden pour ne citer que ceux-là, sont tous en fin de contrat, ce qui fait qu'il y a un risque énorme de voir les cadres de cette équipe aller monnayer leurs talents ailleurs, surtout qu'ils ne manquent pas de convoitises. Concernant le coach Casoni, le responsable mouloudéen a eu une rencontre avec son manager et les deux hommes ont discuté de différents points ainsi que des conditions du technicien corse pour continuer. Ils devraient se rencontrer ce week-end pour trancher d'une manière définitive.

La reprise des entraînements est, par ailleurs, programmée pour la deuxième semaine du mois de juin, avant de s'envoler en France pour le stage estival. Au retour sur Alger, le MCA prendra part à la LDC avant d'entamer le championnat, durant le week-end des 10-11 Août prochains. Sur un autre registre, la direction a pris la décision de limoger l'entraîneur de l'équipe réserve, Lotfi Amrouche, pour des raisons non-invoquées. Son remplaçant devrait être son désormais ex-adjoint, Ameur Benali.



Ligue des champions

Le programme de la 3e journée fixé

Le match entre la formation congolaise du TP Mazembe et l'équipe algérienne du MC Alger comptant pour la troisième journée de la Ligue des champions se déroulera le mardi 17 juillet à 14h locales (13h algériennes) à Lubumbashi, selon le programme publié par la CAF. De son côté, l'ES Sétif accueillera la formation marocaine du Difaâ Hassani El-Jadidi le 17 juillet à 20h au stade du 8-mai-1945 de Sétif. A l'issue de la deuxième journée de la Ligue des champions, le TP Mazembe est en tête du groupe B avec 6 points devant le MC Alger (4 pts). Le Difaâ est troisième avec 1 point, tandis que l'ES Sétif ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale de la prestigieuse et lucrative compétition africaine de la CAF.