MADJER DEVOILE LA LISTE DES 24 JOUEURS M’Bolhi et Feghouli de retour

Par Saïd MEKKI -

Le grand retour

Le sélectionneur national, Rabah Madjer, a une fois de plus, surpris tout son monde avec cette nouvelle liste des 24 joueurs qu’il a choisie pour les deux prochains matchs amicaux des Verts.

Les verts joueront le 1er juin 2018 au stade du 5-juillet face au Cap-Vert et le 7 juin 2018 à Lisbonne face au Portugal. Des surprises, il y en aura toujours, faut-il le préciser, au vu de la liste très exhaustive des joueurs susceptibles d'être convoqués en sélection A. Ainsi, on commencera avec les nouveaux joueurs convoqués, et il s'agit du milieu défensif de l'USM Alger, Benkhemassa (24 ans), l'attaquant du CR Bélouizdad, Lakroum (30 ans) et le latéral droit du Paradou AC (21 ans), ce dernier effectue son retour chez les Verts puisqu'il a été convoqué en novembre dernier avant d'être écarté en mars. En outre, faut-il remarquer que sept joueurs parmi ceux convoqués au mois de mars dernier ne figurent plus dans la nouvelle liste. Il s'agit des joueurs Abid, Belkheir, El Melali, Taider, Belkalem, Hanni et le gardien Moussaoui. Ce dernier a été victime du retour de l'inévitable Raïs M'bolhi.



Les revenants

Plus important dans cette liste, les revenants Feghouli, M'Bolhi et Halliche sans oublier le cas du latéral droit Belkhiter, écarté depuis la CAN 2017. Il est utile de faire remarquer que suite à l'insistance des spécialistes, journalistes compris, pour la convocation de Feghouli, M'Bolhi et Halliche, Madjer a finalement changé d'avis en les intégrant à l'effectif cette fois-ci. Le gardien de but Raïs MBolhi est auteur d'une seconde partie de saison exceptionnelle avec la formation d'Al Ittifaq alors que Sofiane Feghouli a effectué une très bonne saison avec Galatasaray, avec à la clé le titre de champion de Turquie. Pour Halliche, il faut noter qu'il est aussi auteur d'une très bonne saison avec son équipe d'Estoril qui, malheureusement, a été reléguée en deuxième division portugaise avec seulement deux points de retard sur le premier non relégable, Vitoria Setubal. C'est, donc, pour Rafik Halliche le grand retour en Equipe nationale, lui qui n'a plus été convoqué depuis le 30 mars 2015, date du match amical face au Sultanat d'Oman à Doha. Quant à Belkhiter, l'arrière droit du Club Africain, il effectue lui aussi son retour en sélection depuis le fiasco de Franceville à la CAN 2017.



Les absents

La liste des absents est bien longue. On citera, entre autres donc, l'usmiste Oussama Darfalou le meilleur buteur de la Ligue 1 Mobilis, l'attaquant Mohamed Amine Abid du CS Constantine. Il y a aussi les trois joueurs suivants: l'attaquant du Bétis Séville, Ryad Boudebouz, le jeune meneur de jeu du Naples Adam Ounas, avec son coéquipier l'incontournable Faouzi Ghoulam. Finalement, les trois joueurs n'ont pas été retenus par Madjer, sans oublier l'attaquant du Spartak Moscou Sofiane Hanni et Saphir Taïder, milieu de terrain de l'Impact de Montréal. Enfin, à noter que les joueurs convoqués seront en stage du 28 mai au 08 juin 2018 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.



La liste des joueurs convoqués:

Gardiens de but: Chaouchi, M'Bolhi, Salhi.

Défenseurs: Arrous, Belkhiter, Naamani, Mandi, Chafai, Halliche, Benmoussa, Bensebaini.

Milieux: Boukhenchouche, Ferhat, Medjani, Benkhemassa, Bentaleb.

Attaquants: Feghouli, Soudani, Lakroum, Brahimi, Bennacer, Mahrez, Bounedjah, Slimani.