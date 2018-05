ALEXANDRE OUKIDJA, GARDIEN DE BUT DE STRASBOURG "Je veux jouer la CAN avec l'Algérie"

Alexandre Oukidja y est arrivé. À force de persévérance et de patience. À 29 ans, quand d'autres ont déjà les gants usés par les saisons en première division. Mais il y est arrivé. L'ancien gardien de Nevers-Challuy-Sermoise et de Vauzelles s'est accroché à son rêve pour disputer ses premières minutes en Ligue 1, en décembre dernier. «En début de saison, quand je n'ai pas joué, je n'ai rien dit. J'étais à l'écoute. En début de saison, j'espérais gratter quelques minutes dans les coupes, en Ligue 1. J'ai conscience d'avoir été le pompier de service. Si ça s'était bien passé pour Bingourou (Kamara, le titulaire), je n'aurais jamais autant joué en Ligue 1. Je pense que ça m'a permis de montrer au club que j'avais le niveau. J'aurais été très frustré de faire une saison blanche. Le match contre Paris (victoire 2-1, le 2 décembre), mais aussi contre Saint-Étienne en Coupe de la Ligue (1-1, qualification aux tirs au but, le 25 octobre) ont compté. Mais le plus important, c'était mon état d'esprit. À aucun moment, je n'ai douté de moi. Les premiers matchs, je me suis dit de faire les choses le plus simplement. Si tu veux en faire trop, tu fais une connerie.» «Je vais étudier toutes les offres (Alexandre Oukidja sera en fin de contrat le 30 juin).

Je ne voulais pas revivre ce que j'ai vécu après Mouscron (en 2014), quand j'étais dans l'attente d'un club. Stuttgart (Bundesliga) s'intéresse à moi, comme gardien numéro 2. Le fait de bouger le gardien numéro 1, c'est quelque chose qui me tente, j'adore ça. L'Allemagne, ses stades, ça fait envie.

À 30 ans (il les aura le 19 juillet), je dois prendre en compte le salaire, aussi. Il y a aussi l'intérêt de clubs de Ligue 2, comme Lens et Auxerre, pour être comme numéro 1. Pouvoir de nouveau jouer la montée en tant que titulaire, regoûter à un titre... Ce serait un challenge intéressant. Prolonger à Strasbourg? J'aimerais continuer l'aventure en Ligue 1, mais il y a le risque de repasser numéro 2... Si le club prête Bingourou et recrute un gardien, on ne sait pas ce qu'il peut se passer.

Je vis le meilleur moment de ma carrière et je me dis aussi qu'il y a des opportunités qui ne se répéteront pas.» Alexandre Oukidja a obtenu la nationalité algérienne et peut désormais jouer pour l'Algérie, le pays de ses aïeux. «C'est un beau challenge. Je veux jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (été 2019), je pense à la Coupe du Monde au Qatar (automne 2022)...» Le Neversois ne figure toutefois pas encore dans la liste dévoilée mercredi 23 mai des 24 joueurs algériens concernés par les matchs amicaux de juin.