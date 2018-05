ATELIER POUR LES COMMISSAIRES DE MATCHS Bahloul et Fertoul présents au Caire

Les deux membres du Bureau fédéral, Amar Bahloul et Fertoul Radia, prendront part à l'atelier pour les commissaires de matches «hommes et femmes» du panel 2018-2020, organisé par la CAF, au Caire (Egypte) à partir d'aujourd'hui. Selon la FAF, Bahloul participera à l'atelier «commissaires de matchs Hommes» et Fertoul Radia, présidente de la commission du football féminin, ex joueuse internationale et ex-entraîneur nationale assistante des équipes nationales féminines U17, U23 et EN A (années 2007 / 2009), aura le privilège d'être la première femme, dans l'histoire du football algérien à postuler à devenir «commissaire de match Femme».