COUPE DE LA CAF Rayon Sports - USMA le 18 juillet à Kigali

Le match entre la formation rwandaise de Rayon Sports et le club algérien de l'USM Alger comptant pour la troisième journée de la Coupe de la Confédération se jouera le 18 juillet à 18h00 locales (17h00 algériennes) au stade régional de Nyamirambo de Kigali, selon le calendrier de la compétition publié par la CAF. L'autre rencontre du groupe entre les Kényans de Gor Mahia et les Tanzaniens de Young Africans aura lieu également le 18 juillet à 19h00 à Nairobi. A l'issue de la deuxième journée de la compétition, l'USM Alger trône en tête du groupe D avec 4 points devant les Kényans de Gor Mahia (2 pts) et les Rwandais de Rayon Sports (1 pt). Les Tanzaniens de Young Africans ferment la marche (0 pt).