MANCHESTER CITY Le transfert de Mahrez conclu dans 2 semaines?

Le transfert de l'international algérien Ryad Mahrez à Manchester City se précise de plus en plus et pourrait être conclu d'ici à deux semaines, rapporte jeudi le journal Metro. Le milieu offensif algérien (27 ans) rejoindrait donc les Sky Blues contre 60 millions de livres sterling (environ 69 millions d'euros). Patrick Roberts, jeune attaquant anglais (21 ans) prêté depuis deux saisons par les Citizens au Celtic Glasgow, ferait le chemin inverse, selon la même source. Leicester avait rejeté quatre offres de Manchester City lors du mercato d'hiver, dont la dernière est estimée à 65 millions de livres (74 millions d'euros), en plus d'un joueur qui devait être inclus dans l'opération, ce qui a poussé les Citizens à renoncer au recrutement de Mahrez lors des dernières heures du mercato. L'ancien Havrais a réalisé une saison remarquable avec un bilan de 13 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. L'arrivée de l'international algérien dans l'effectif de Pep Guardiola devrait signifier l'abandon de la piste menant à Eden Hazard, auteur d'une saison en demi-teinte à Chelsea, souligne Metro.