MCA Zakaria Haddouche signe pour 2 ans

Le Mouloudia d'Alger a ouvert dans la nuit de jeudi à vendredi le grand bal du mercato estival en chipant le joueur le plus demandé sur le marché, l'attaquant de l'ES Sétif, Zakaria Haddouche (24 ans). Haddouche, issu de l'ASO Chlef, club avec lequel il a été champion d'Algérie en 2012 a passé trois saisons avec l'ES Sétif et a fait partie de la sélection nationale olympique qui a participé aux JO de 2016 au Brésil. Auteur de 6 buts pour 3 passes en 25 matchs toutes compétitions confondues durant la saison écoulée, cet ailier gauche reste encore un joueur au potentiel insuffisamment développé mais les dirigeants du MCA semblent beaucoup compter sur lui. Le plus cocasse dans cette histoire, c'est que le joueur est encore sous contrat avec l'Entente de Sétif jusqu'au 2 août 2018, ce qui explique qu'il peut encore jouer avec l'ESS en Ligue des Champions d'Afrique contre le Difaa El Jadida, dans le même groupe B que... le Mouloudia d'Alger. A ce sujet, Kamel Kaci-Said a dit que la possibilité que le joueur dispute ces deux matchs avec l'Entente de Sétif est prise en compte et que les deux clubs entretiennent d'excellentes relations. Par la même occasion Zakaria Haddouche ne pourra pas prendre part à la compétition africaine avec son nouveau club et ne prendra, donc, logiquement pas part à la rencontre MCA-ESS du 28 août prochain.