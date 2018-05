CONVOQUÉS PAR MADJER M'Bolhi et Feghouli ne viendront pas

Par Saïd MEKKI -

Je t'aime... moi non plus

La dernière apparition de Feghouli et M'Bolhi en Equipe nationale remonte au 7 octobre 2017 à Yaoundé face au Cameroun, et cette défaite (2-0), en qualifications du Mondial-2018.

Depuis que la Fédération algérienne de football (FAF) a confirmé l'absence des joueurs Sofiane Feghouli et Rais M'Bolhi au prochain stage des Verts qui débutera lundi prochain au Centre technique de Sidi Moussa, les spéculations et commentaires se multiplient pour tenter d'expliquer cet état de fait.

En effet, la FAF a indiqué sur son site Internet que Sofiane Feghouli «a informé la fédération qu'il était blessé au tendon d'Achille et donc indisponible pour les deux matchs amicaux du mois de juin». «De son côté, Raïs Ouahab M'Bolhi a adressé un courrier dans lequel il a demandé à être dispensé du stage. A l'arrêt depuis la fin du championnat en Arabie saoudite survenue en avril, le gardien de but international algérien ne se sent pas en mesure de répondre, à l'heure actuelle, aux sollicitations de la sélection nationale et souhaite donc reporter sa venue pour les prochaines échéances», a justifié encore l'instance fédérale. Il est utile de rappeler que la dernière apparition de Feghouli et M'Bolhi en Equipe nationale remonte au 7 octobre 2017 à Yaoundé face au Cameroun (défaite 2-0) en qualifications du Mondial-2018. Ces deux anciens éléments du «Club Algérie» ont été mis à l'écart depuis l'arrivée du sélectionneur Rabah Madjer en octobre 2017, en remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz. Ainsi, dans les milieux du football algérien, d'aucuns estiment que l'attitude des deux joueurs n'est que la conséquence de la décision initiale de Rabah Madjer, qui a décidé de ne plus les convoquer. D'ailleurs, avec Feghouli, il y a même eu une bataille par médias interposés. Avec la très bonne saison réalisée avec Galatasaray, sacré champion de Turquie, la polémique a enflé au point où chacun a compris l'autre. Mais Madjer a fini par convoquer Feghouli pour les deux prochaines rencontres amicales contre le Cap-Vert le et le Portugal. Là aussi, on spécule dans les milieux des Verts que Madjer n'a convoqué Feghouli - et même M'Bolhi - que suite aux pressions des fans de la sélection nationale et non par conviction qu'ils peuvent bien apporter quelque chose à l'équipe. Pour le cas de M'Bolhi, il s'agissait d'une réponse du gardien de but de l'Ittifak Saoudi, à ce qu'il a confié à ses proches «l'humiliation que voulait lui faire subir le sélectionneur en ne le convoquant plus chez les Verts», lui, qui en dépit du fait qu'il n'avait même pas de club, les staffs techniques précédents lui ont toujours fait confiance et il a réalisé des prestations de haute facture. D'ailleurs, le sélectionneur des Verts a justifié cette mise à l'écart d'une manière indirecte en encensant le gardien de but qu'il a choisi à savoir Chaouchi qu'il estime être le meilleur gardien en Afrique...Là, aussi le sélectionneur des Verts ne paie que les frais de sa décision d'avoir écarté M'Bolhi, qu'on a justifié par le fait qu'il ne jouait pas régulièrement. Or, c'est justement cet argument qu'il fait sortir pour justifier son absence du prochain stage des Verts. M'Bolhi indique qu'il est sans entraînement depuis un mois soit depuis la fin du championnat saoudien. Ce qui est sûr c'est qu'en réalité ce retrait «diplomatique» justifié par les deux joueurs Feghouli et M'Bolhi ne gênera nullement le sélectionneur des Verts, dans la mesure où il ne comptait plus sur ses deux éléments depuis son installation à la tête des Verts. Ainsi, El Mellali et Moussaoui du Paradou ont été appelés à la rescousse. Quant à une éventuelle sanction de la part de la FAF pour des joueurs refusant la convocation de la sélection nationale, le communiqué de la FAF en lui-même devrait suffire pour comprendre qu'il n'y en aurait aucune...