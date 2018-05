ANNECY Akrour: 43 ans et meilleur buteur

L'ancien attaquant international algérien Nassim Akrour, qui fêtera dans un mois et demi ses 44 ans, a terminé en tête du classement des buteurs de la Nationale 2 (4e division française de football) avec 15 buts inscrits sous les couleurs du FC Annecy. Akrour, qui évolue en Nationale 2 depuis cinq saisons après avoir quitté le FC Istres (Ligue 2) en 2013, n'en finit pourtant pas de marquer puisqu'il termine chaque année avec plus de dix buts au compteur. Cette année encore avec Annecy, il a réussi à marquer 15 buts en 26 apparitions dont un triplé et trois doublés, terminant meilleur buteur du groupe B. Evoluant dans le même groupe que les équipes réserves du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais, Annecy a terminé à la 2e place, ratant d'un petit point l'accession en troisième division. Avec l'équipe nationale, Akrour compte 18 sélections (6 buts) entre 2001 et 2004, prenant part à la coupe d'Afrique des nations CAN-2002 disputée au Mali sous la conduite de l'actuel sélectionneur Rabah Madjer.