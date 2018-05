CHAMPIONNATS DU MONDE DE BADMINTON Nouvelle défaite de l'Algérie

La sélection algérienne (seniors/messieurs) de badminton a été battue par son homologue russe (5-0), en match disputé à Bangkok, pour le compte de la 3e journée des Championnats du monde qui se déroulent du 20 au 28 mai 2018 en Thaïlande. En simple, Mohamed Abderrahim Belarbi a perdu son match devant Vladimir Malkov (21-12, 21-8), Adel Hamek s'est incliné face à Sergey Syrante (21-8, 21-5), alors que Koceila Maâmeri a été battu par Vladimir Ivanov (21-11, 21-11). En double, la paire algérienne Majed Yacine Belaouane et Sami Khaldi a perdu devant Rodyov Alimov et Ivan Sozonov (21-6, 21-10), alors que leur coéquipier, Mohamed Abderrahim Belarbi et Adel Hamek ont été battus par Ifjining Drimin et Dinis Grashiv (21-4, 21-10). C'est la troisième défaite des Algériens qui évoluent dans le groupe D, après celles subies devant la Malaisie (5-0) et le Danemark (5-0). L'Algérie est représentée dans cette compétition par Adel Hamek, Mohamed Abderrahim Belarbi, Youcef Sabri Medal, Maâmeri Koceïla, Madjid Yacine Belahouane et Sami Khaldi, sous la houlette de l'entraîneur Fateh Bettahar et l'expert espagnol Antonio-Molina Ortega.